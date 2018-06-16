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16.06.2018 14:05

Медведев отправил в Госдуму законопроект о повышении НДС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 % до 20 %. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает 16 июня кабмин. Предполагается, что новая ставка НДС начнёт действовать с 1 января 2019 года.

Законопроекты об изменениях в законодательстве о налогах и сборах предполагают снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 % и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд на уровне 22 %.  

Повысить базовую ставку НДС до 20 % предложил Медведев на заседании правительства 14 июня. Он пообещал, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены (продовольствие, детские и медицинские товары, а также внутренние межрегиональные воздушные перевозки, на которые действуют нулевые ставки).

Сегодня кабмин также внёс в Госдуму законопроект о пенсионной реформе.

Справка:

Законопроект об НДС является частью масштабной налоговой реформы. Речь идет о заморозке социальных платежей на уровне 30%, налоговом маневре в нефтяной отрасли и отмене налога на движимое имущество, а также отказе от налогового режима для консолидированной группы налогоплательщиков.


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