Водитель на Орбели пнул полицейского машиной и уехал на спущенном от пули колесе

Открыть стрельбу из табельного оружия пришлось полицейскому в Выборгском районе Санкт-Петербурга днём 15 июня. Сотрудник ГИБДД попал в колесо, но задержать водителя не смог. А в другом северном районе, Красногвардейском, по словам очевидцев, поймать водителя-нарушителя удалось.

По информации «Фонтанки», водитель «Субару» привлёк внимание полицейского нарушением ПДД около трёх часов дня на перекрёстке улицы Орбели и Светлановского проспекта. Тот не только не подчинился требованию остановиться, но и специально подъехал поближе к сотруднику ГИБДД, чтобы его сбить. После удара полицейский выстрелил дважды, попал в колесо иномарки, но водителю удалось скрыться.

Машина зарегистрирована на 23-летнего петербуржца. Автомобилем житель Левашово на своей странице в соцсетях не хвастается, уделяя внимание лишь своему спортивному телосложению.

О другой погоне рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Она, по их словам, произошла ночью 16 июня на перекрёстке шоссе Революции и проспекта Металлистов: «Ниссан Ноут» уходил от полиции и врезался в забор при въезде во двор. «После столкновения выбежали из машины и кинулись врассыпную, – рассказывает Илья. – <...> Водителя сразу вытащили и скрутили, остальные разбежались, одного не поймали. При мне догнали парня лет 15-16».

Обстоятельства этого инцидента выясняются.