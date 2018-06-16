Шведский город ввел лицензии на попрошайничество из-за нашествия цыган из ЕС

Совет шведской Эскильстуны проголосовал за введение запрета на попрошайничество – инициативу, которую некоторые политические силы страны уже не первый год тщетно пытаются ввести на национальном уровне. Теперь любой, кто хочет заниматься "пассивным сбором денег" на городских улицах и площадях, должен будет получить соответствующую лицензию в полиции, сообщает 16 июня NEWSru.com со ссылкой на издание The Local.

Председатель совета Джимми Янссон заявил, что эта мера на самом деле направлена на благо нуждающихся и "поможет людям связаться с благотворительными организациями или поспособствует их возвращению на родину".

В то же время у ввода лицензий на попрошайничество нашлись и противники. Так, против инициативы проголосовали местные либералы, христианские демократы и партия зеленых. Кроме того, в консервативной Умеренной коалиционной партии Швеции раскритиковали данную идею, поскольку она по своей сути "нормализует попрошайничество".

Новая мера должна вступить в силу в октябре этого года, однако инициатива еще может быть отменена Административным советом округа. Подобная история уже произошла в феврале этого года в другом шведском городе – Веллинге. Местный совет пытался обжаловать решение властей в административном суде, но продолжения история не получила.

Как отмечают шведские СМИ, подавляющее большинство попрошаек в стране являются мигрантами из бедных стран Восточной Европы – главным образом, цыгане из Румынии и Болгарии, которых каждый год становится все больше. Сейчас их можно увидеть на улицах практически всех населенных пунктов Швеции.

Опросы общественного мнения ранее показывали, что половина шведов хотела бы ввести запрет на попрошайничество и лишь 27 процентов – против такой меры.

Впрочем, на законодательном уровне инициатива вызывает бурные споры. Шведское правительство из года в год заявляет, что запрет на попрошайничество может быть введен, но решительных действий за этими обещаниями не следует. Между тем соседние Норвегия и Дания подобные ограничения уже ввели.