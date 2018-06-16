«Беспорядочная стрельба» на «Юноне» привела полицию к детской игрушке

О стрельбе на рынке «Юнона» в Красносельском районе Санкт-Петербурга полиции рассказал начальник охраны рынка. Предъявить «стрелку» смогли только мелкое хулиганство.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, полицию на рынок вызвали 15 июня около пяти часов вечера. Начальник охраны по телефону объяснил, что неизвестный открыл беспорядочную стрельбу из пневматического пистолета в 12-м павильоне, но охрана справилась с ним своими силами и задержала.

Однако намерение увезти вероятного преступника в отдел оперативникам осуществить не удалось. На месте выяснилось, что выпивший мужчина просто веселился с игрушечным пистолетом, и даже шариков для стрельбы в нем не было. Устроившего переполох отпустили с административным протоколом о мелком хулиганстве.