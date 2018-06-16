Пенсионный законопроект внесён в Госдуму. Голикова рассказала, на сколько вырастет пенсия

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, повышающий пенсионный возраст, сообщается 16 июня на сайте кабмина. Распоряжение о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступит в силу, как ожидается, 1 января 2019 года.

«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Цель предлагаемых законопроектом изменений – повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учётом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни», – отмечается в сообщении.

В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года раньше пенсионного возраста. Предлагаемые законопроектом изменения не затронут граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель уплачивает страховые взносы.

По прогнозу вице-премьера Татьяны Голиковой, пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тысяч рублей. Об этом она заявила на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости. «Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тыс. в год в 2019 году», — сказала Голикова. То есть в среднем пенсии увеличатся на 1 тысячу рублей в месяц.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что власти могут пойти на смягчение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Власти обеспокоены возможными протестами, и обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. «В зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода», – отмечалось в публикации.