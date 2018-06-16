Экс-президент Бразилии будет комментировать матчи ЧМ-2018 из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на телеканале Rede TV. Об этом говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook, на видео об участии Силвы рассказывает спортивный комментатор Хосе Траяно.

«У TVT и радио Brasil Atual появился новый комментатор», — сказал Траяно, пояснив, что им будет да Силва.

Ожидается, что экс-президент будет записывать свои впечатления от матчей и отправлять их в редакцию для показа в программе «Papo com Zé Trajano», после чего их будут зачитывать в эфире. Первый комментарий выйдет в эфир 18 июня, когда Бразилия сыграет со Швейцарией.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва известный любитель футбола, болельщик «Коринтианс» — второго по популярности футбольного клуба в Бразилии, поясняет издание Observador.

Он был приговорен к 12 годам тюрьмы 7 апреля. По обвинению в коррупции да Силва предстал перед судом в 2016 году, в июле 2017 года его приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения, позднее этот срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Всего против него было выдвинуто пять коррупционных обвинений, в частности, следствие считает, что в период своего президентства (2003−2011 годы) он от строительной компании OAS взял взятку в размере $1,1 млн — именно столько, по оценке следователей, стоил особняк, владельцем которого бывший бразильский президент стал после того, как помог OAS заключить контракты с государственной нефтяной компанией Бразилии Petrobras.

Сам да Силва свою вину отрицает. По его словам, дело против него завели для того, чтобы не допустить его к президентским выборам 2018 года.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии выступает в группе E со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.