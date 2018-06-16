ДТП в Петербурге: лобовые, «перевёртыши» и смерть от троллейбуса

Несколько серьёзных аварий произошло в Санкт-Петербурге за минувшие часы.

Утром 16 июня на проспекте Просвещения, напротив ТК «Норд», около пересечения с улицей Хошимина, троллейбус насмерть сбил человека — судя по фотографиям, мужчину. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На проспекте Маршала Блюхера, перед поворотом на Кушелевскую дорогу, случилось классическое лобовое столкновение. Участники – «Мазда» и грузовик. «Водитель убежал с головой пробитой», – пишет очевидец.

Ещё одно лобовое было ночью в Колпино, на перекрёстке улиц Красной и Ремезова. «Golf R спокойно ехал прямо, не топил, каршеринговый «Солярис» поехал на левый поворот и воткнул мордой в морду, все трезвые, горел зеленый, живы, но сильные ушибы», – рассказывает очевидец.

Две ночные аварии с автомобилями-«перевёртышами» в центральных районах города, судя по всему, обошлись без травм. На перекрёстке улиц Звенигородская и Марата таксист опрокинул легковой «Фольксваген» на крышу, уложив его частично на поребрик.

«На Стрелке В.О. парнишка не удержал в повороте «Ленд Крузер» и перевернулся через крышу. Жив, цел», – сообщили в «ДТП и ЧП». «Он на скорости заходя в поворот, задним колесом поймал поребрик, его начало волтузить», – поясняет участник группы Александр.

Точные обстоятельства всех ДТП выясняются.