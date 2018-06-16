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16.06.2018 12:00

Голос Стивена Хокинга отправили к ближайшей чёрной дыре

Радиосигнал с «посланием мира и надежды» в виде слов покойного британского физика Стивена Хокинга отправили в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00. Об этом сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

По данным агентства, сигнал был отправлен со спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себреросе после захоронения праха Хокинга между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве.

При этом на могильном камне ученого была выгравирована одна из его формул, описывающая энтропию черной дыры.


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Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
Setl City
15.06.2018 12:17

Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»

Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
14.06.2018 17:33

Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
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На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ

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15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
Setl City
15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
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