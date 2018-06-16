Из-за «кражи интеллектуальной собственности Китаем» США вводят пошлины на китайские товары 6 июля

США и Китай «обменялись» торговыми пошлинами. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, как сообщается на сайте ведомства, заявил, что пошлины на импорт товаров из Китая на сумму 50 млрд долларов начнут действовать с 6 июля. Под новые тарифы попадают более 1,1 тысячи товаров, в основном под маркой «Сделано в Китае 2025» – это продукция таких отраслей, как космическая, информационно-коммуникационные технологии, робототехника, промышленное машинное оборудование, новые материалы и автомобили. В список не вошли потребительские товары, типа мобильных телефонов и телевизоров.

«Мы должны предпринять решительные оборонительные действия, чтобы защитить лидерство Америки в технологиях и инновациях от беспрецедентной угрозы, которую представляет кража нашей интеллектуальной собственности Китаем», – цитирует слова Лайтхайзера РБК 16 июня.

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на китайские товары 15 июня, объяснив, что Китай ведёт свою торговлю нечестно и похищает американские технологии. Трамп не намерен терпеть подобное, несмотря на «большую дружбу» с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай решил ответить зеркально и 15 июня заявил, что с того же 6 числа вводит такую же 25-процентную ввозную пошлину на американские товары. В китайский список попали транспортные средства, товары химической промышленности, морепродукты, медицинское оборудование, сельскохозяйственные товары, продукция энергетического сектора – всего 659 позиций.