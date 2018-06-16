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Чемпионат мира по футболу 2018
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16.06.2018 11:59

Новые приключения аргентинцев в России

Кто те люди, решившие пересечь океан, чтобы посмотреть футбол в Петербурге и других российских городах? Геологи, адвокаты и сотрудники банков из Аргентины: отдел спорта "Фонтанки" встретил в самом северном городе-миллионере обаятельных аргентинцев, которые семьями приехали на чемпионат мира в России.
Новые приключения аргентинцев в России

- Вас же больше, чем трое приехало, да?

– 13

- Неплохо. Расскажите по два слова о себе, пожалуйста. Имя, чем зарабатываете.

Рамиро: Меня зовут Рамиро. Я геолог, работаю в нефтяной компании. Еще у меня микропивоварня.

- Сколько бутылок в месяц?

– 3000 литров. Половина – бутылка, половина – кеги.

- Я бы не использовал приставку микро с таким объемом.

– Да не, конечно, это микро, а что касается нашей группы, то нас 13, 4 ребенка 10 лет, двои моих, двое Густаво.

Густаво: Мы специально забрали их из школы, чтобы они могли поехать на чемпионат мира. Написали специальную справку-разрешение директору. Меня зовут Густаво, кстати. Я частично спортивный журналист и частично адвокат.

- С этого стоило начинать.

– Да, банковское право. Сейчас в Аргентине учебный год. У нас летом каникулы на 2 недели, а прямо в июне – сдача всех полугодовых заданий.

- Вы так детей мотивировали: учишься хорошо и едешь в Россию?

– Конечно.

- Рамиро: Ты же представляешь, как это круто для них. Чемпионат мира. В России. На другом конце света. И они дружат.

- А как Вас зовут?

- Хосе: Хосе. Я тоже работаю в банке, с Густаво, мы дружим с Рамиро. Это невероятно круто – быть в России.

Федор Погорелов

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- Когда вы решили поехать в Россию? В 2010?

- Густаво: В 2014. Я был на чемпионате мира в Бразилии, поехал на машине. Взял 10 дней выходных – и это было так весело! Я вернулся домой в Аргентину, все знали, что я без ума от футбола, и спрашивали: ну что, поедем в Россию? Естественно, я отвечал: да. Было тяжело организовать поездку, очень далеко.

- Рамиро: Я всегда хотел оказаться в России, из-за истории, из-за географии, но это всегда было в разряде "мечта". Но Густаво настаивал.

- Густаво: Да, я уговаривал, говорил, что будут дешевые билеты, не надо волноваться. В сентябре мы действительно купили билеты на самолет.

- Бюджет поездки? Логистика?

– 1000 долларов примерно на одного. 3 дня – от двери до двери – заняла поездка.

- Вы на корабле плыли? Вы где живете?

- Рамиро: Ла-Плата, рядом с Буэйнос-Айресом. Сперва рейс до Асунсьона. Потом в Сан-Паулу. Потом в Лиссабон. Потом в Москву. И в Санкт-Петербург. Дети были в порядке, такое путешествие! Естественно, они устали. В первый день тут они спали 15 часов, до часу дня. У нас были проблемы с джет-лэгом, но особенно тяжело было привыкнуть к белым ночам. Мы говорим в полночь, и на улице все еще светло!

- А как вы покупали билеты?

– Мы купили билеты еще до того, как Аргентина квалифицировалась в Россию. Но за все отвечал Густаво, он спланировал нашу поездку.

- Густаво: Я взял карту России – у вас очень большая страна! – и взял расписание. Всю страну объехать невозможно, очень дорого. Я выбрал три города: Санкт-Петербург, Москва – и рядом Нижний Новгород. Затем на сайте ФИФА мы заказали билеты, еще до финального расписания. В пятницу мы сходили на матч между Ираном и Марокко. Для четвертого матча чемпионата – отличная игра. Детям очень понравилось. В воскресенье мы едем в Москву и идем на матч Германия-Марокко. В Нижнем Новгороде – да, нам повезло! – мы идем на игру Аргентина-Хорватия. Польша-Сенегал, Бельгия-Тунис.

- У вас есть русские корни у кого-то? В начале 20 века русские часто эмигрировали в Аргентину.

– Я аргентинский еврей. Предки – из Польши, когда Польша была частью России, кажется, они родились в Белоруссии. Я знаю русские слова: борщ, холодец, вареники.

- Хосе: мои предки тоже из Польши, у моей мамы фамилия Миро.

– Густаво: У моей бабушки фамилия была "Соловей".

- Это птица, кстати.

Рамиро: У меня отец католик, а по линии мамы есть и евреи, и русские. В моем детстве я часто слышал историю, что мои предки сбежали из России из-за царей.

- Что вас удивило в Петербурге?

– Я не удивлю вас: это очень красивый город. Сегодня мы поехали по рекам и каналам на кораблике. Ваш город – настоящая Европа. Как Париж, Прага, другие города. Мы ходили в Эрмитаж. Невероятная коллекция. А какой дворец сам по себе!

- Густаво: Видно, как Петр I пытался повторить тут Европу. Мои дедушка с бабушкой приезжали в Ленинград в 1965 году, мои родители приезжали в 1987 во время Перестройки. Моя семья очень интересовалась революцией 1917 года. Мы специально поехали посмотреть на памятник Ленину [у Финляндского вокзала]. Для меня это очень сильное впечатление. У вас люди на улицах не такие холодные, как в Западном мире. Сейчас поеду в Москву и сравню.

- Вы за какие клубы болеете?

– Я за "Эстудиантес".

- Рамиро: "Ривер Плейт".

- Хосе: "Химнасия и Эсгрима".

- Вы друзья из одного города и болеете за разные команды.

– Да. Зато мы часто шутим друг на другом.

- Густаво: У нас были места за воротами, прекрасный вид, можно было спуститься прямо к полю, почувствовать атмосферу. Мы доехали на метро – зеленая ветка – к стадиону. После игры мы уехали на автобусе, хотя волонтеры не предлагали такой опции.

- В "Зените" сейчас играет пятеро аргентинцев. Вы о них слышали?

– Краневиттер, Дриусси, Маманна – из "Ривер Плейта", они были хороши. Про Паредеса говорили, что он должен поехать на чемпионат мира. Но в итоговый список он не попал. Ригони из "Индепендьенте".

- В аргентинских газетах обсуждают этих пятерых?

- Рамиро: У нас разные позиции с Густаво, я скажу свою. Когда игрок уезжает в Россию – он исчезает.

- Густаво: Да, это правда. Та же история с французской лигой, если вынести за скобки ПСЖ и "Монако".

- Ваши ожидания от Аргентины – играть в финале?

- Рамиро: Наша позиция как фанатов – быть номером 1. Но нам не кажется, что Аргентина пройдет далеко.

- Густаво: У нас новый тренер. Он не очень знает, что делает, как мне кажется. Товарищеских матчей мы почти не играли. В 1/8 мы попадаем на Францию или Перу в теории. Оборона у нас на троечку. Полузащита – 4. Атака – пять с минусом.

- Хосе: Да о чем тут говорить, это чемпионат мира, это может быть и Франция, и Перу. За это мы и любим такие турниры.

- Так, в Москве и в Нижнем Новгороде какие у вас планы?

Хосе: Густаво был ответственный за логистику и билеты, я был ответственный за планы в Москве, Рамиро отвечал только за пиво. Мы – по классике – идем на в Кремль, на Красную площадь.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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