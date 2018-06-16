Двухлетнего ребёнка увезли в больницу с матча Иран – Марокко, он летел три метра

Увлёкшись футболом, папа проглядел, как его маленький сын покатился вниз с трибуны на стадионе «Санкт-Петербург». В результате падения мальчик ударился головой.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, ЧП произошло в начале второго тайма первой в Петербурге игры чемпионата мира по футболу около 19 часов 15 июня. Двухлетний мальчик, петербуржец, оступился, упал с трибуны и пролетел вниз около трёх метров. Со стадиона его забрали с травмой головы в тяжёлом состоянии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 15 июня игра Иран – Марокко закончилась победой Ирана после автогола марокканского нападающего на 5-ой добавленной минуте.