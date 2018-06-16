После e-mail в петербургском метро искали взрывчатку на 69 станциях

В метро Петербурга из-за претензий пассажиров искали взрывчатку. После электронных писем с претензиями экстренным службам города пришлось проверить 69 станций. Пассажиров не устроило качество работы подземки, и улучшить сервис они требовали, угрожая взрывом.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, два письма с разных электронных адресов пришли на почту предприятия 8 и 13 июня. У авторов были претензии к работе метрополитена, решить которые они намеревались радикально – взрывом на любой из станций. Информация об угрозах была передана полиции 15 июня, после чего кинологи и взрывотехники проверили все 69, ничего опасного на них не нашли.

Во время проверки метро работу не прекращало.