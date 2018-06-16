Британские журналисты сравнили болельщиц России и Саудовской Аравии

Британское издание Daily Mail проанализировало внешний вид болельщиц сборных России и Саудовской Аравии по футболу, сообщает 16 июня «Газета.Ru».

Журналисты отметили колоссальный контраст между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в откровенных топах с национальной символикой, а их лица украшал макияж, тогда как поклонницы футбола из Саудовской Аравии были на игре в паранджах, масках и шарфах.

Болельщицам из Саудовской Аравии впервые разрешили смотреть футбол на стадионе в январе 2018 года.

Сборная России победила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018 со счетом 5:0.