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16.06.2018 10:28

Советники Трампа проигнорировали его идею пригласить Путина

Советники президента США Дональда Трампа проигнорировали его предложение провести в Вашингтоне встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

После встречи во Вьетнаме Трамп предложил пригласить Путина в США, однако, советники американского лидера намеренно проигнорировали это предложение, решив проверить, «не угаснет ли интерес Трампа к встрече с Путиным», отмечает издание.

На другую «российскую» тему пишет CNN. По словам президентского адвоката Рудольфа Джулиани, Трамп не будет снисходителен к тем, кого осудят по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года.  

«Трамп не помилует никого в этом расследовании», – заявил Джулиани и подчеркнул, что лично советовал президенту принять такое решение. Однако, отметил он, глава США не собирается отказываться от данной прерогативы, если после завершения расследования ему будет доложено о судебной ошибке.

15 июня суд арестовал фигуранта дела о «вмешательстве России» Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.


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АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
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Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
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