Советники Трампа проигнорировали его идею пригласить Путина

Советники президента США Дональда Трампа проигнорировали его предложение провести в Вашингтоне встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

После встречи во Вьетнаме Трамп предложил пригласить Путина в США, однако, советники американского лидера намеренно проигнорировали это предложение, решив проверить, «не угаснет ли интерес Трампа к встрече с Путиным», отмечает издание.

На другую «российскую» тему пишет CNN. По словам президентского адвоката Рудольфа Джулиани, Трамп не будет снисходителен к тем, кого осудят по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года.

«Трамп не помилует никого в этом расследовании», – заявил Джулиани и подчеркнул, что лично советовал президенту принять такое решение. Однако, отметил он, глава США не собирается отказываться от данной прерогативы, если после завершения расследования ему будет доложено о судебной ошибке.

15 июня суд арестовал фигуранта дела о «вмешательстве России» Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.