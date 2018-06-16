Оценку футбольным фанатам выставили петербургские дворники

С неожиданной стороны получили характеристику зрители чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге: у дворников свой профессиональный взгляд на происходящее. В пресс-релизе городского комитета по благоустройству 16 июня отмечается, что «болельщики матча продемонстрировали внимание и аккуратность – мусор в основном оказывался там, где ему положено быть, – в специализированных контейнерах».

Уборку накануне и после первого матча провели 145 дворников и более 30 единиц техники, завершилась она к полуночи, вывезено около 500 кубометров мусора. В 7 часов утра на дежурство заступила новая смена: на территории вокруг стадиона, в Приморском парке Победы трудятся 25 человек и около 10 единиц техники. Чистоту на подходах и подъездах к стадиону «Санкт-Петербург» поддерживают также дорожники и садовники.

«Первый матч показал, что направленных сил достаточно для оперативной уборки. Задача – не сбавлять темпов и быть готовыми к дополнительной нагрузке», – отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский на сегодняшнем совещании с директорами дорожных предприятий.

Вокруг стадиона установлены 164 контейнера на 82 точках. Для сравнения, во время проведения матчей Кубка конфедераций в 2017 году на этой территории размещалось 30 сетов (60 контейнеров). Сбор мусора ведется по методу, рекомендованному оргкомитетом ФИФА: отдельные емкости используются для перерабатываемого и не перерабатываемого мусора, они маркированы специальными символами и надписями.

В целом на улицы Петербурга сегодня вышли более 900 работников ручной уборки и свыше 400 спецмашин.

Напомним, 15 июня стадион «Санкт-Петербург» поставил новый рекорд посещаемости: на матч между Марокко и Ираном собрались 62 тысячи 548 зрителей. Игра закончилась победой Ирана после автогола марокканского нападающего Азиза Бухаддуза. О том, как многочисленных болельщиков из Марокко и Ирана оценили петербуржцы и спортивная общественность, читайте в материале «Вот уж дудки. Мундиаль с восточным колоритом».