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Русфонд
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16.06.2018 09:38

Даня мечтает встать на ноги

Когда Дане не было года из-за гангрены, развившейся после менингококковой инфекции, ему ампутировали часть пальцев на руках, а также обе ноги по голени. В дальнейшем мальчик перенёс несколько операций и протезирование. Но последние протезы были подобраны неправильно - Даня оказался в инвалидной коляске. Поставить его на ноги можно, но для этого необходимы операции. Надежды на госквоту нет, поэтому родители собирают деньги на платное лечение.
Даня мечтает встать на ноги

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даня Закеев, 13 лет.

Последствия ампутации обеих ног.

Требуются операции. Не хватает 142 801 руб.

«В пять месяцев сын заболел менингококковой инфекцией, начались осложнения в виде сепсиса. В результате у Дани развилась гангрена, пострадали пальцы рук и стопы. В больнице Оренбурга (мы живем в области) сыну сделали несколько операций – ампутировали часть пальцев на руках, а также обе стопы и частично голени. Дане тогда не было и года. Мы с мужем пообещали, что поставим сына на ноги.

Когда Дане было три года, мы получили госквоту в Центр имени Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Там сыну провели несколько операций – разделили пальцы на обеих руках, подготовили ноги к протезированию, установили протезы. В пять лет Даня начал сам ходить, с семи лет – посещать школу. Однако со временем потребовалась замена протезов. Попасть в Центр имени Г. А. Альбрехта по госквоте мы уже не смогли, нас направили в другую клинику. Там установили новые протезы. Но ходить в них Даня не может – протезы подобраны неправильно, из-за этого на культях образовались мозоли, истончилась кожа, каждое движение вызывает боль. Пришлось сына перевести на домашнее обучение, сейчас он передвигается только на коляске.

Дане необходимы операции по восстановлению культей голеней, после этого можно будет провести протезирование. Я связалась с Центром имени Г. А. Альбрехта, там готовы помочь. Но шансов получить госквоту на этот год практически нет. Пожалуйста, помогите собрать средства на платное лечение! Мы живем под Оренбургом, в маленьком селе, муж работает механизатором, зарплаты у нас крохотные». Елена Закеева, Октябрьский район, Оренбургская область.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Дане в ближайшее время необходимо провести этапное хирургическое лечение – реампутацию костей голени. Сейчас использование протезов невозможно из-за болевого синдрома, риска прободения кожи. После операций можно будет выполнить протезирование. Мальчик начнет самостоятельно ходить, вести активный образ жизни».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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