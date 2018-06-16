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16.06.2018 00:53

Ford разработал умную куртку для велосипедистов со встроенными поворотниками

Высокотехнологичную куртку для велосипедистов представила компания Ford. Смарт-одежда помогает стать заметнее на дороге, а также упрощает ориентацию на местности.

Как пишет «Хайтек» 15 июня, рукава снабжены поворотниками и стоп-сигналами, которые включаются, когда велосипедист поднимает руку. Также куртка имеет беспроводную связь с приложением в смартфоне. Это позволяет при помощи голоса ориентироваться по маршруту.

«С такой курткой сразу меняется образ мышления велосипедиста — не нужно больше останавливаться, чтобы свериться с указаниями навигационного приложения на экране телефона или беспокоиться о том, что оно выведет на загруженную дорогу или опасный перекресток», — пояснил лидер проекта в лондонском офисе Ford Smart Mobility Том Томпсон.

Дальнейшая разработка предполагает включение дополнительных функций — например, приёма звонков или сообщений с помощью жестов и голосовых команд.

Пока куртка является прототипом и недоступна для продажи. В дальнейшем компания планирует получить патент на изобретение и запустить образец в серийное производство.


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