На Долгоозёрной легковушка влетела в торговые палатки

Водитель на легковом автомобиле въехал в торговый павильон в Приморском районе Петербурга вечером 15 июня.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, чёрный «Форд» появился на улице Долгоозёрной около десяти вечера. Сначала иномарка пыталась потеснить припаркованные у супермаркета автомобили, оставляя после себя вмятины на бамперах. Затем неутомимый «Форд» снёс торговую палатку и въехал в стеклянную стену пустующего павильона.

Очевидцы сообщают, что выкрутасы на дороге закончились без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД.