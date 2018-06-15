СМИ: Суд ограничил компании Пригожина доступ к делу о вмешательстве в выборы президента США

Суд в США решил ограничить компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) доступ к материалам дела о «российском вмешательстве в выборы».

Как сообщает 15 июня Reuters, суд поддержал ходатайство спецпрокурора Мюллера, который считает, что раскрытие данных дела может навредить расследованию. Напомним, суд изучает дело о возможной причастности компании Евгения Пригожина к вмешательству в выборы в США в 2016 году. По информации Мюллера, некоторые лица, которые упоминаются в материалах дела, до сих пор оказывают влияние на политические процессы в Америке.

Доводы спецпрокурора представителей Пригожина не устроила — накануне стало известно, что компания бизнесмена «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала ходатайство в суд и обвинила Мюллера в неправомерном ограничении доступа защитников к делу.