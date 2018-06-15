СМИ: Суд ограничил компании Пригожина доступ к делу о вмешательстве в выборы президента США
Суд в США решил ограничить компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) доступ к материалам дела о «российском вмешательстве в выборы».
Как сообщает 15 июня Reuters, суд поддержал ходатайство спецпрокурора Мюллера, который считает, что раскрытие данных дела может навредить расследованию. Напомним, суд изучает дело о возможной причастности компании Евгения Пригожина к вмешательству в выборы в США в 2016 году. По информации Мюллера, некоторые лица, которые упоминаются в материалах дела, до сих пор оказывают влияние на политические процессы в Америке.
Доводы спецпрокурора представителей Пригожина не устроила — накануне стало известно, что компания бизнесмена «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала ходатайство в суд и обвинила Мюллера в неправомерном ограничении доступа защитников к делу.
Справка:
Пока Concord Management, пусть и без Пригожина, единственная фирма из трех компаний и 13 человек, которая предстала перед судом. Причастность к так называемой «фабрике троллей» представители Concord Management отрицают.
Ранее президент России Владимир Путин назвал смехотворной возможность ресторатора или частной фирмы повлиять на американские выборы. При этом всю деятельность Евгения Пригожина он считает его личным делом.
Напомним, 15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Ранее, 16 февраля, американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.