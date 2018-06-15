Двойник петербургского кота-оракула предсказал России проигрыш в матче с Саудовской Аравией

В сети появились ролики с белым котом, которого выдают за известного петербургского усатого предсказателя Ахилла. Двойник уже скомпрометировал себя: между мисками с флагами России и Саудовской Аравии, он остановился на второй. Однако после громкой победы российских футболистов, видео пересняли. В новом варианте самозванец ест под бело-сине-красным полотном.

В «Республике кошек» рассказали, как отличить истинного эрмитажного кота от его подделки. Двойника выдают округлые формы, настоящий Ахилл подтянут, у него голубые глаза, а хвост завёрнут крючком. Петербургский оракул не слышит, поэтому не реагирует на посторонние звуки. Предсказания Ахилл совершает только в стенах Эрмитажа. Видео с его выступлениями публикуются на официальном канале в Youtube.

Последнее предсказание касалось матча между Ираном и Марокко, который прошёл в Петербурге 15 июня. Кошачья интуиция не подвела. Как и предсказал Ахилл, победа досталась Ирану — хотя единственный гол и забил марокканец. В свои ворота.