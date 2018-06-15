СМИ: В Кремле готовы смягчить пенсионную реформу, если она вызовет протесты

Управление президента по внутренней политике изучает реакцию населения на решение о повышении пенсионного возраста. Об этом 15 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Кремле.

По данным издания, власти готовы смягчить параметры реформы, если население будет слишком остро на нее реагировать. В Кремле озабочены возможными протестами и думают о «минимизации негативной реакции», рассказал источник «Ведомостей» в администрации президента. Правда, он не уточнил, какие именно меры могут быть предприняты.

Другой источник издания рассказал, что речь идет снижении предельной планки, до которой собираются повысить пенсионный возраст или об увеличении переходного периода. Он пояснил, что в Госдуму специально вносится наиболее жесткий вариант реформы, чтобы потом его смягчить и успокоить людей.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе. В целом законопроект, уже внесенный в Госдуму, предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.