Роналду сделал первый хет-трик на мундиале: Португалия сыграла с Испанией вничью
Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в первом матче на чемпионате мира в России. Встреча прошла 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:3.
Португальский нападающий Криштиану Роналду сделал хет-трик: в первом тайме он открыл счет на 4-й минуте, забив с пенальти. Еще один мяч в сетку ворот Давида де Хеа отправился на 44-й минуте встречи, а жирную точку Роналду поставил на 88-й минуте, когда спас свою команду от поражения голом со штрафного — третьим за матч.
У испанцев отличились Диего Коста (два гола — на 24-й и 55-й минутах) и Начо, который забил свой первый мяч за сборную.
Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная уже сыграла с Саудовской Аравией (5:0), впереди матчи с Египтом и Уругваем. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.