Роналду сделал первый хет-трик на мундиале: Португалия сыграла с Испанией вничью

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в первом матче на чемпионате мира в России. Встреча прошла 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:3.

Португальский нападающий Криштиану Роналду сделал хет-трик: в первом тайме он открыл счет на 4-й минуте, забив с пенальти. Еще один мяч в сетку ворот Давида де Хеа отправился на 44-й минуте встречи, а жирную точку Роналду поставил на 88-й минуте, когда спас свою команду от поражения голом со штрафного — третьим за матч.

У испанцев отличились Диего Коста (два гола — на 24-й и 55-й минутах) и Начо, который забил свой первый мяч за сборную.