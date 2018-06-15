После увольнения Клименко смог оценить Telegram: шикарный продукт

Освободив кресло советника президента России по развитию интернета, Герман Клименко поспешил вернуться в опальный мессенджер Telegram. На смену ориентиров потребовалось чуть больше суток.

«Telegram шикарный продукт и мне бы искренне хотелось, чтобы конфликт был разрешён», — прокомментировал 15 июня Клименко RNS свое решение вернуться к использованию мессенджера. Ранее в соцсетях многие журналисты и представители IT-отрасли обратили внимание на то, что бывший советник президента появился в Telegram.

Герман Клименко перестал пользоваться Telegram в апреле после решения суда о блокировке. Он объяснил, что встал на сторону государства в споре с основателем мессенджера Павлом Дуровым.

Чиновник сравнивал Дурова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида» , убеждал коллег перестать пользоваться приложением и был уверен, что популярный в начале нулевых годов XXI века мессенджер ICQ ничуть не хуже Telegram.

13 июня указом главы государства Клименко освободили от должности советника президента РФ.