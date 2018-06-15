Петербургский стадион поставил рекорд по посещаемости во время матча Иран - Марокко

Стадион «Санкт-Петербург» поставил новый рекорд посещаемости — на матч между Марокко и Ираном собрались 62 тысячи 548 зрителей.

Об этом 15 июня сообщили в FIFA. Отметим, общая вместимость арены — 68 тыс. человек. Напомним, встреча закончилась победой Ирана после автогола марокканского нападающего Азиза Бухаддуза.

Ранее на стадионе «Санкт-Петербург» максимум собирались 57 тысяч 268 зрителей — во время Кубка Конфедераций в прошлом году, на матч Германия — Чили, который закончился победой немцев со счетом 1:0. Напомним, в Петербурге пройдут еще шесть матчей чемпионата мира, так что рекорд наверняка будет побит.