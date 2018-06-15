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Чемпионат мира по футболу 2018
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15.06.2018 21:47

Петербургский стадион поставил рекорд по посещаемости во время матча Иран - Марокко

Стадион «Санкт-Петербург» поставил новый рекорд посещаемости — на матч между Марокко и Ираном собрались 62 тысячи 548 зрителей.

Об этом 15 июня сообщили в FIFA. Отметим, общая вместимость арены — 68 тыс. человек. Напомним, встреча закончилась победой Ирана после автогола марокканского нападающего Азиза Бухаддуза. 

Ранее на стадионе «Санкт-Петербург» максимум собирались 57 тысяч 268 зрителей — во время Кубка Конфедераций в прошлом году, на матч Германия — Чили, который закончился победой немцев со счетом 1:0. Напомним, в Петербурге пройдут еще шесть матчей чемпионата мира, так что рекорд наверняка будет побит.

Справка:

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная уже сыграла с Саудовской Аравией (5:0), впереди матчи с Египтом и Уругваем. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.


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