Роналду забил первый гол на мундиале в России
Криштиану Роналду забил свой первый гол на чемпионате мира в России.
Португальский нападающий размочил счет в игре против Испании, которая проходит 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Гол Роналду забил с пенальти, которое сам и заработал. Таким образом, первый мяч в ворота одних из фаворитов турнира — испанцев — залетел уже на четвертой минуте.
Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная уже сыграла с Саудовской Аравией (5:0), впереди матчи с Египтом и Уругваем. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.