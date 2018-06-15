Роналду забил первый гол на мундиале в России

Криштиану Роналду забил свой первый гол на чемпионате мира в России.

Португальский нападающий размочил счет в игре против Испании, которая проходит 15 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Гол Роналду забил с пенальти, которое сам и заработал. Таким образом, первый мяч в ворота одних из фаворитов турнира — испанцев — залетел уже на четвертой минуте.