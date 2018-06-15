FIFA расследует, куда пропали билеты на матч между Египтом и Уругваем

Международная федерация футбола (FIFA) начала официальное расследование того, из-за чего на матче между Египтом и Уругваем было так много пустых мест на трибунах.

Об этом пишет The Telegraph. Встреча прошла 15 июня на «Екатеринбург арене» и закончилась со счетом 1:0 в пользу Уругвая. По данным FIFA, всего на матч продали 32278 билетов из 33 тысяч. При этом на стадион пришли всего около 27 тысяч человек. «Тот факт, что на стадион пришло меньше людей, чем было продано билетов, может объясняться разными факторами, которые и пытается установить ФИФА», – говорится в официальном сообщении федерации. Как пишет The Telegraph, скорее всего, билеты оказались у перекупщиков, которые не смогли их потом продать.

Отметим, официально купить билеты на чемпионат мира можно только на сайте FIFA. Организация аннулирует билеты, если оказывается, что их приобрели у перекупщиков.