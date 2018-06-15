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15.06.2018 20:50

Вот уж дудки. Мундиаль с восточным колоритом

Танцы на сиденьях в метро, сводящие с ума наследницы вувузел и намаз в перерыве – «Фонтанка» рассказывает о первом матче ЧМ-2018 на арене «Санкт-Петебург», в котором приняли участие сборные Марокко и Ирана.
Вот уж дудки. Мундиаль с восточным колоритом
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербург уже несколько дней как наводнили марокканские и иранские болельщики. Пополнение приехало утром перед игрой на бесплатных поездах от ФИФА . Чисто визуально  африканцев было гораздо больше представителей Западной Азии. Однако шума они создавали одинаково. Непрекращающиеся песни и скандирования заставляли простых петербуржцев, спешащих по своим делам, опасливо оборачиваться. Одни, видя ярких и веселых иностранцев, улыбались, другие – ворчали.

Иногда большие компании болельщиков двух стран, сборным которых предстояло сразиться вечером на арене «Санкт-Петербург», сталкивались на улице и начинали своеобразный баттл – кто кого перепоет и перетанцует. Кому-то это веселье, видимо, пришлось не по душе: на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова был распылен газовый баллончик. Интуристы прокашлялись и продолжили отрываться . А ведь могли на весь мир объявить, что Россия применила против них химическое оружие.

Праздник продолжался в режиме нон-стоп на протяжении всего пути к арене «Санкт-Петербург». В метро марокканцы с ногами залезли на сиденья с ногами. Тут нервы у жителей Петербурга опять не выдержали. За казенное имущество вступилась местная жительница и пристыдила их на русском. Гости явно ничего не поняли, но суровый тон женщины заставил их сесть, как и положено.

– Ну дикари же, – возмутилась женщина. – Я сейчас за внучкой в садик еду, как мне с ней обратно с этими дикарями в одном вагоне ехать? Нет, лучше на автобусе.

Сергей Михайличенко

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Вывалившись на Новокрестовской вся эта толпа заполонила перрон. Поезд уже уехал, а они продолжили свое веселье. Тут уже вмешалась полиция: стражи правопорядка стали буквально выталкивать болельщиков к выходу, так как русских слов те опять же не понимали. Уже у стадиона туристов встречали омоновцы, с ног до головы закованные в доспехи. Накануне в «Лужниках» обошлись как-то без «космонавтов». Но даже суровые парни в броне и шлемах не пугали марокканцев с иранцами. Более того, стражам правопорядка постоянно приходилось отвечать им отказом на просьбы сфотографироваться.

– Ноу, – только и говорили омоновцы при виде телефонов и фотоаппаратов, направленных на них.

Со стартовым свистком в исполнении турецкого рефери Джюнейта Чакира уровень шума на арене «Санкт-Петербург» достиг своего максимума и не опускался почти до самого конца матча. Громких самих по себе фанатов дополняли ужасные дудки, по звуку напоминающие печально известные вувузелы, от которых все сходили с ума на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году. С тех пор этот африканский народный инструмент запретили многие международные спортивные федерации. Некоторые болельщики в соцсетях стали отмечать, что в инструкциях к билетам на матчи ЧМ-2018 также говорится о запрете на вувузелы. Так или иначе, но раздражающий звук, похожий на пчелиный рой, мешал даже при просмотре телетрансляции.

Колорита хватало. Во время перерыва некоторые марокканцы расстелили национальные флаги на полу прямо в фойе и принялись молиться.

Фото: Артем Кузьмин

На трибунах арабские болельщицы вывесили баннер с надписью: «Иранские женщины тоже хотят смотреть футбол на трибунах». Как известно, женщинам в Иране на законодательном уровне запрещено ходить на стадионы. В апреле несколько из них в качестве протеста даже переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата страны по футболу.

Фото: Сергей Михайличенко

На арене «Санкт-Петербург» собралось 62 548 зрителей – рекорд для стадиона, на котором к чемпионату открыли дополнительные трибуны. И вся эта масса народу ни на секунду не замолкала.

Происходящее на поле было не таким веселым. Команды мучали друг друга больше 90 минут почти без опасных моментов. Но любое сближение с воротами зрители встречали очередным всплеском безумия. Когда любимый иранец Курбана Бердыева Сердар Азмун в первом тайме не реализовал выход один на один с вратарем соперника, на трибуне в обморок упал марокканец.

Развязка наступила на пятой добавленной минуте и получилась она драматичной: нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз после подачи иранцами углового срезал мяч головой в собственные ворота. Сборная Ирана в полном составе, включая всю скамейку запасных и тренерский штаб, выбежала на поле праздновать. Джюнейту Чакиру потребовалось время, чтобы загнать всех обратно. Но вскоре он же просвистел окончание матча и тут уже ничто не могло остановить иранцев. Они прыгали по полю, обнимались, плакали, словно, только что стали чемпионами.

Сергей Михайличенко

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На трибунах наоборот стало немного тише – это, наконец, замолчали расстроенные марокканские болельщики. И на том спасибо.

Напомним, что следующими гостями арены «Санкт-Петербург» станут сборные России и Египта 19 июня.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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