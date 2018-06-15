Обвиняемого в служебном подлоге петербургского следователя отправили под домашний арест

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении Асама Кулиева. Обвиняемый в служебном подлоге следователь отправится под домашний арест до 12 июля.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 июня, Кулиев вину не признал. Напомним, его подозревают в фальсификации документов. Пойти на этот шаг, как полагает следствие, ему пришлось из-за собственной забывчивости. Следователь проворонил сроки предъявления обвинения и, чтобы арестованный остался под стражей, добавил в его дело пару поддельных бумаг.

На заседании Кулиев подозрение в своей забывчивости отрицал и настаивал, что не фальсифицировал документы. Он попросил суд сильно не ограничивать его в возможности перемещения и обойтись подпиской о невыезде.

В ответ следователь заявил, что его обвиняемый коллега предпринимал попытки помешать объективному расследованию возбужденного уголовного дела. В частности, он пытался незаконно добраться до уголовных материалов из архива Василеостровского районного суда, которые и стали причиной его обвинения.

В итоге суд принял решение о домашнем аресте.