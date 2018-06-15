Иран выиграл благодаря автоголу марокканского нападающего на арене «Санкт-Петербург»

Победой для сборной Ирана завершился первый матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Морокко в Петербурге 15 июня.

В добавленное время марокканский футболист Азиз Бухаддуз совершил ошибку и отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, Иран временно возглавил таблицу группы B. Две другие команды из этой же группы – Португалия и Испания – также сыграют сегодня в Сочи. Начало в 21.00 по московскому времени.

Накануне сборная России в Москве стартовала на чемпионате мира с разгромной победы над Саудовской Аравией.