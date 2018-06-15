Сотрудник тверской колонии вместо себя посадил за руль пьяного заключённого

В Тверской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН. Его застали на пассажирском сиденье в автомобиле, которым управлял нетрезвый заключённый, уже осуждённый за пьяную езду. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры 15 июня.

По информации ведомства, 7 апреля сотрудники ДПС остановили автомобиль, управлял которым водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался от медосвидетельствования, позже выяснилось, что он уже осуждён за пьяную езду и в данный момент отбывает наказание в колонии-поселении лечебно-исправительного учреждения №8 тверского управления ФСИН.

Тогда сотрудники Госавтоинспекции внимательно присмотрелись к пассажирскому сиденью. Там оказался начальник отдела безопасности этой же колонии. Поездку для работника ФСИН квалифицировали как статью 286 УК (превышение должностных полномочий). Кроме того, ещё одно уголовное дело за нетрезвое управление транспортом возбудили против заключённого.