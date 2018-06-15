Бывший премьер Испании отказался от депутатского мандата и уходит из политики
Бывший премьер Испании Мариано Рахой, которому две недели назад парламент объявил вотум недоверия, отказался от депутатского мандата и теперь будет работать в сфере недвижимости.
Соответствующее заявление он направил в конгресс депутатов.
Рахой непрерывно был депутатом нижней палаты парламента с 1989 года.
По данным испанских СМИ, Рахой собирается заняться регистрацией недвижимости и даже направил существующий запрос в управление, сообщает РИА Новости.
Первого июня конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя, новым премьером стал социалист Педро Санчес. Пятого июня Рахой объявил, что уходит с поста председателя Народной партии.
Новый лидер будет выбран на партийном съезде, до этого Рахой сохранит за собой пост председателя. Шестого июня бывший премьер сообщил, что собирается уйти из политики.