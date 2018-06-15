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15.06.2018 19:30

Кто оплатит майские указы

Повышение ставки НДС до 20% ударит по карманам россиян, чьи доходы и без того не росли последние 4 года, разгонит инфляцию и при этом даст экономике прибавку на уровне статистической погрешности. А вот момент для анонса изменений правительством выбран удачный - эйфория от футбола сгладит шок.
Кто оплатит майские указы
Алексей Светлов/Интерпресс

Социальные программы, направленные на улучшение уровня жизни в стране, озвученные в майских указах президента Владимира Путина, оплатят в итоге сами же россияне – через увеличение стоимости товаров и услуг. Насколько практика барона Мюнхгаузена оправдана в экономике – «Фонтанка» спросила у экспертов.

За три часа до открытия чемпионата мира по футболу премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста и увеличение ставки НДС с 18 до 20%.

А ведь еще в 2005 году президент Владимир Путин во время «прямой линии» заявлял: «Хочу обратить внимание – я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».

Теперь пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову приходится отдуваться за шефа, объясняя общественности, что прошло 13 лет, ситуация «с точки зрения демографии и с точки зрения уровня развития экономики» изменилась, да и президент, в общем-то, ни при чем – пенсионную реформу готовил кабинет министров, который давал аналогичные обещания по поводу НДС.

Не далее как в мае на Петербургском экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что налоговый режим в России во время всего нового срока Путина останется неизменным. Но вскоре заявил, что его неправильно поняли, и теперь анонсировал подробности изменений ставки НДС. 

По подсчетам Силуанова, повышение ставки на 2% принесет в бюджет дополнительно 600 млрд рублей в год. Это ничтожная сумма на фоне совокупного дохода российского бюджета от НДС, который составил в 2017 году более 5 трлн рублей. Но правительству нужно любой ценой достать деньги для «достижения национальных целей развития России» и выполнения майских указов президента 2018 года, говорят эксперты. На это не хватает 8 трлн рублей. 

Кабинет министров демонстрирует беспрецедентное рвение, если учесть, что еще до сих пор не исполнены майские указы 2012 года https://www.fontanka.ru/2018/06/13/105/, но никто не повышал срочно НДС во время Олимпиады в Сочи. «Фонтанка» опросила экономистов насчет перспектив анонсированных правительством мер и постаралась оценить положительный и отрицательный эффект нововведений.

Немногочисленные плюсы

Найти экономиста, который бы сказал, что повышение НДС – положительное решение, оказалось довольно сложно. Даже новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который, кстати, в 2014 году выступал против изменения ставки, комментируя её изменение, признал,  что это вынужденный шаг — денег нет.

«Я считаю, к этому решению все равно пришлось бы прийти, рано или поздно, — заявил Кудрин в интервью телеканалу «Россия 24». – Доля нефтяной экономики уменьшается, и доля доходов к ВВП получается несколько меньше. Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы».

Единственным плюсом повышения ставки, как считают эксперты, является то, что правительство ограничилось меньшим злом и не стало менять ставку другого налога – НДФЛ. 

«Повышение иных налогов, например, НДФЛ, акцизов или прочих сборов, было бы не просто менее эффективным ходом, но и могло вызвать усиление социальной напряженности или существенно ударило бы по бизнесу, – считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. 

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова добавляет, что стоит отметить сохранение пока льготной ставки НДС в 10% для продуктов питания (кроме деликатесов), детских товаров, книг, учебников и лекарств.  

Очевидные минусы

Главное, что пока непонятно, появятся ли в реальности деньги на новые майские указы. 

Аналитик Алексей Коренев из «Финам», считает, что нет. 

«По заявлениям вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, повышение НДС с 18 до 20% позволит бюджету ежегодно получать до 600 млрд рублей. Так что если мы даже просто механически умножим 0,6 трлн на 6 лет, то получим всего 3,6 трлн рублей. Впрочем, многими экспертами озвучивается стоимость исполнения указов не в 8 трлн рублей, а в 2,5 – 3 раза большая сумма. Но даже восемь триллионов на настоящий момент взять просто неоткуда», – подсчитал эксперт.

Павел Сигал, первый вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», не согласен и напоминает, что изменение ставки НДС – лишь одна из мер наращивания доходов бюджета. «Она позволит обеспечить поступление в течение 6 лет около 2,7 – 3,2 трлн рублей. Вместе с постепенным повышением пенсионного возраста и сокращением расходов пенсионного фонда будет получена существенная часть требуемых средств – на уровне 5 – 5,5 трлн. Недостающие 2,5 – 3 трлн рублей должно дать развитие рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) и налогообложения нефтегазовой отрасли, но в последнем случае всё очень сильно зависит от ситуации на сырьевых рынках», – отметил Сигал.

По его словам, влияние повышения НДС на экономику сведётся к постепенному разгону инфляции с разовым эффектом около 1,5%, то есть в конце 2019 года можно будет увидеть инфляцию около 4%. Для сравнения: министр Силуанов прогнозировал до 4,5%.

«При этом фактически бизнес переложит нагрузку на потребителей, так что здесь эффект будет мягче, чем при увеличении иных налогов. Вместе с тем НДС – один из самых собираемых налогов в России», – добавил Сигал. С этим согласна старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По её мнению, простым россиянам снова придется урезать свои расходы, потому что доходы не растут, а платить за повседневные товары и услуги придется больше. «Мы всегда говорим, что инфляция есть налог на бедных. Фактически рост НДС ухудшит уровень жизни россиян, чьи доходы не росли последние четыре года», – отметила она. 

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова согласна, что решение правительства повысить НДС приведет к дополнительному росту цен. По оценке ЦБ, он составит один процентный пункт, а по оценке банка, будет чуть ниже – 0,8 – 1,0 процентного пункта.

Впрочем, государственные статистики, похоже, считают иначе. Менее чем за месяц до объявления о повышении  ставки НДС Росстат опубликовал жизнеутверждающий отчет о том, что реальные располагаемые доходы населения (сумма, которая остается на руках после вычета инфляции и всех обязательных платежей) в апреле неожиданно подскочили на 5,7%, а подушевой доход вырос на 2516 рублей по сравнению с прошлым годом.

При этом денег в экономике больше не станет, считает Владимир Тихомиров, главный экономист «БКС Глобал Маркетс». Скорее эффект будет обратным.

«В денежном выражении просчитать эффект для экономики от повышения налога трудно, так как помимо снижения реальных доходов, роста инфляции и сохранения повышенных ставок кредитования будет также эффект упущенной выгоды от недостатка инвестиций, снижения потребительского спроса и усиления давления на курс рубля».

Аналитик Алексей Коренев напомнил, что озвученные 600 млрд не будут «возникать из ниоткуда» и изъятие денежных средств в одном сегменте экономики с последующим распределением через бюджетные статьи в другие секторы её существенного расширения не вызовет.

«Так что, как ни поворачивай, а получается, что социальные программы, направленные на улучшение уровня жизни россиян и озвученные в майских указах президента, оплатят в итоге сами же россияне через увеличение стоимости потребительской корзины. Просто эти средства вернутся уже в виде целевых программ, ориентированных на отдельные слои населения или сегменты народного хозяйства».

При этом ожидаемая прибавка ВВП, по его данным, должна составить за счет налоговых реформ всего около 0,1% в год. «Это вполне попадает в статистическую погрешность, особенно на фоне наличия куда более существенных факторов, способных повлиять на динамику ВВП. При этом ускорение инфляции вполне способно вызвать сокращение потребления, что в итоге полностью нивелирует эффект от повышения ставки НДС», – заключает эксперт. 

Кто не рискует

Альтернативные источники ресурсов для выполнения майских указов хоть и немногочисленны, но есть, считают эксперты. Например, облигации федерального займа, которые собирается разместить Минфин, напомнил старший юрист BGP Litigation Денис Савин. Этот вариант уже начали реализовывать. 

Второй вариант, который в итоге отвергли, — изменение бюджетного правила. Сейчас цена нефти, заложенная в бюджете, составляет $40 за баррель, при средней цене на рынке $70. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой цены на нефть, направляются в резервы Фонда национального благосостояния. «При увеличении бюджетного правила до 45$ можно было бы направить часть этих средств на повышение уровня жизни населения, о чем и говорится в майских указах президента», – считает Савин.

Но правительство признало этот шаг слишком рискованным. «Проблема в том, что так или иначе все пути поиска ресурсов связаны с оптимизацией расходов большого количества госкомпаний, необходимостью реальной борьбы с коррупцией, масштабных реформ Пенсионного фонда и прочих министерств с неоправданно раздутыми штатами, дорогими роскошными зданиями, гигантским автопарком и низкоэффективным использованием денежных средств», – считает Коренев.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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