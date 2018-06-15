Суд арестовал бывшего главу избирательного штаба Трампа

Суд федерального округа Колумбия постановил взять под стражу политического консультанта и лоббиста Пола Манафорта.

Как 15 июня https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-jail/judge-sends-manafort-to-jail-pending-trial-idUSKBN1JB264 сообщает Reuters, причиной ареста стали обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа пытался оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.

Во время заседания Манафорт попросил не арестовывать его, настаивая, на своей невиности.