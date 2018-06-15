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15.06.2018 19:20

Суд арестовал бывшего главу избирательного штаба Трампа

Суд федерального округа Колумбия постановил взять под стражу политического консультанта и лоббиста Пола Манафорта.

Как 15 июня https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-jail/judge-sends-manafort-to-jail-pending-trial-idUSKBN1JB264 сообщает Reuters, причиной ареста стали обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа пытался оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.

Во время заседания Манафорт попросил не арестовывать его, настаивая, на своей невиности.

Справка:

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. Он также известен как бывший советник Виктора Януковича — он несколько лет консультировал «Партию регионов», которую возглавлял политик. Его отставку с поста главы избирательного штаба источники издания Politico связывали с недовольством семьей Трампа возможными связями Манфорта с Россией и Украиной. Манафорт находился под домашним арестом. Его обвинили в нарушениях федерального налогового законодательства США, отмывание денег и нарушение законодательства о лоббизме. Расследование против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.


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