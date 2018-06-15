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15.06.2018 19:10

Криштиану Роналду получил два года условно

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает испанское издание El Mundo 15 июня.

Звезда мирового футбола согласился на условный срок и штраф в размере 18,8 миллиона евро. Эта сумма включает в себя все сокрытые с 2011 по 2014 год налоговые платежи, а также пени и штрафы.

31 мая стало известно, что футболист должен выплатить в казну 28 миллионов евро до 15 июня, в противном случае ему мог грозить восьмилетний тюремный срок. Спортсмен попытался урегулировать вопрос в досудебном порядке и предложил заплатить половину суммы. Это не устроило власти, и Роналду пришлось признать вину в четырех финансовых преступлениях, за каждое из которых он получил по шесть месяцев тюрьмы условно.

Португалец задолжал казне Испании 14,7 миллиона евро. Его обвиняют в создании бизнес-структуры, которая помогала скрывать неуплату налогов.


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