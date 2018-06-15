Головин: Говорят, Дзагоев пропустит 10 дней

Полузащитник сборной России Александр Головин в беседе с журналистами 15 июня сообщил о предварительным сроке восстановления Алана Дзагоева.

"Точного диагноза нет, но вроде говорят, что 10 дней. Все расстроены, что в ближайшем матче Алан не примет участия, но мы надеемся, что врачи сделают все возможное для его быстрейшего выздоровления", – приводит слова Головина "СЭ".

Напомним, что Дзагоев получил повреждение в первом тайме матча с Саудовской Аравией (5:0) на 13-й минуте игры. Вышедший ему на замену Денис Черышев сделал дубль.