На матче Марокко – Иран в Петербурге болельщики используют запрещенные вувузелы

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу Марокко – Иран сопровождается непрекращающимся гулом, похожим на звук пчелиного роя. Как передает корреспондент «Фонтанки», судя по всему, болельщики обеих стран используют печально известные со времен мундиаля в ЮАР дудки – вувузелы.

Болельщики в соцсетях также отмечают раздражающий звук. Некоторые из них вспомнили, что в инструкциях, прилагающимся к билетам, прямым текстом запрещено использование вувузел.

Напомним, что 8 лет назад вувузелы стали настоящей проблемой: многие зрители тогда отмечали, что характерное гудение этого национального инструмента действует им на нервы и мешает тем самым наслаждаться футбольным матчем. Вскоре после этого многие спортивные международные организации, включая УЕФА, запретили использование вувузел во время игр.