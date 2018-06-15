Еще
21:11 15.06.2018
Новость часа
20:30
Обвиняемого в служебном подлоге петербургского следователя отправили под домашний арест
Пришлите свою новость!
20:58
FIFA расследует, куда пропали билеты на матч между Египтом и Уругваем
20:30
Обвиняемого в служебном подлоге петербургского следователя отправили под домашний арест
20:26
Стивен Кинг присоединился к акции в поддержку Сенцова
20:09
Иран выиграл благодаря автоголу марокканского нападающего на арене «Санкт-Петербург»
19:31
Сотрудник тверской колонии вместо себя посадил за руль пьяного заключённого
19:26
Бывший премьер Испании отказался от депутатского мандата и уходит из политики
19:20
Суд арестовал бывшего главу избирательного штаба Трампа
19:15
«Просроченная» на 5,5 тысячи лет груша и свиные зубы помогли Эрмитажу
19:10
Криштиану Роналду получил два года условно
19:00
Головин: Говорят, Дзагоев пропустит 10 дней
18:51
Минкультуры поддержит фильм о «Докторе Лизе»
18:48
Возврат молодости и Путин не виноват: как соцсети отреагировали на пенсионную реформу
18:48
На матче Марокко – Иран в Петербурге болельщики используют запрещенные вувузелы
18:34
Трамп дал Ким Чен Ыну номер своего мобильного
18:25
Мотоциклист на Полюстровском оказался на носилках и под капельницей
18:20
«Фонтанка» за 60 секунд — 11—15 июня
18:18
СБУ рассказала о задержании ещё одного фигуранта по делу о покушении на Бабченко
17:56
Российский омбудсмен: Сенцов во время голодовки набрал два килограмма
17:52
В петербургском пансионате пенсионеров лечат просроченными лекарствами
17:46
В Россию пришли новые Juke, Bentayga и редкий Forester
17:41
Теризбирком Кировского района возглавил экс-председатель УИКа из «Красненькой речки»
17:37
«Пулково» увеличил пропускную способность на треть
17:32
Трамп: Обама потерял Крым
17:24
Франция поставила диагноз акционисту Павленскому
17:16
Владелец заблокированного прокси-сервера подал в суд на Роскомнадзор
17:08
Метрополитену хватило двух дней на ремонт эскалатора на «Балтийской»
17:03
Уругвай победил Египет на мундиале
16:57
Медведев обсудил цены на бензин с Сечиным на загадочной встрече
16:45
Поклонская пригласила Трампа в Крым
16:40
Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая
16:35
Пункты пропуска на севере Финляндии открыли для велосипедистов
16:30
Захарова прокомментировала слова Трампа о “российском Крыме”
16:21
На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ
16:12
Трамп: Обама хотел войны с КНДР
15:57
Пожилые россияне получат год бесплатного обучения
15:56
Комитет по туризму возглавит сын главы Горизбиркома
15:30
Сотрудники КГИОПа сыграли в футбол в особняке Брусницыных
15:25
На Украине прокомментировали слова Трампа о российском Крыме
15:20
На первые сборы «Зенита» поедут 29 игроков
15:15
Солнцемобиль из Петербурга, отмеченный Путиным, представят в Сочи
15:10
Премия «Призвание»: Петербургских врачей наградили за новое направление в медицине
15:05
Смольный снес три летних кафе и десять лотков и автолавок в центре Петербурга
15:00
Лидер «Коррозии металла» собрался в мэры Москвы, чтобы колонизировать Марс
14:56
Семак определился с помощниками в «Зените»
14:52
Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района
14:48
Песков объяснил, почему Путин передумал не повышать пенсионный возраст: Это было 13 лет назад
14:44
Перед ЧМ Роскачество изучило приложения для каршеринга: плохих нет
14:35
Метро Петербурга продлит работу до двух ночи из-за матча Россия - Египет
14:24
Дома возле стройки у Литейного моста обзавелись протестным баннером
14:16
В Петербурге у браконьеров отберут краснокнижных животных
14:12
Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР
14:03
Совершивший теракт в Финляндии беженец приговорен к пожизненному заключению
13:56
В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин
13:46
Ростовский ТЦ, «расплавивший» Lexus, отказался отвечать за солнечный зайчик
13:42
Из Малой Невы выловили безрукого утопленника
13:38
Банк России не опустил ключевую ставку
13:30
Россиянин получил 4,5 года тюрьмы за прописку в квартире 200 мигрантов
13:26
Землю вокруг СКК раздадут под застройку без конкурса
13:21
Курс евро упал на рубль
13:20
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
13:08
В Петербург на выходных заглянет лето
13:00
Кому дольше ждать пенсии?
12:53
Футбольная интервенция: фанаты прибывают поездами
12:50
Австрия намерена создать антимигрантскую ось Европы
12:45
«Фольксваген» вернёт на российский рынок «Гольф»
12:40
Телекомпания Fox извинилась за средний палец Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018
12:35
Головиным заинтересовалась "Барселона"
12:29
Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
15.06.2018 18:34

Трамп дал Ким Чен Ыну номер своего мобильного

Президент США Дональд Трамп поделился с лидером КНДР Ким Чен Ыном номером своего личного мобильного телефона. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне.

По словам Трампа, он сделал это, чтобы Ким, если потребуется, смог связаться с ним напрямую. «Теперь он может набрать мне, если у него будут какие-нибудь проблемы, а я могу позвонить ему», — добавил глава государства. Он рассказал, что 17 июня намерен провести телефонный разговор с лидером Северной Кореи, передает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, американский президент также отметил, что не давит на Пхеньян по вопросу соблюдения прав человека, так как не хочет начала ядерной войны, передает CNN. «Потому что я не хочу видеть, как ядерное оружие уничтожает вас и вашу семью (...) Если бы мы воевали, миллионы человек бы погибли», — сказал он.

В мае издание Politico сообщало, что президент США пользуется мобильным телефоном, в котором нет современных средств защиты данных. Год назад стало известно, что Трамп раздал номер своего мобильного мировым лидерам, с которыми он успел познакомиться, и просил их звонить ему лично.

Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49

В ЖК OSTROV открылся детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02

РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00

Получено разрешение на строительство паркинга

В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бывший премьер Испании отказался от депутатского мандата и уходит из политики
Трамп дал Ким Чен Ыну номер своего мобильного
Теризбирком Кировского района возглавил экс-председатель УИКа из «Красненькой речки»
Трамп: Обама потерял Крым
Поклонская пригласила Трампа в Крым
Захарова прокомментировала слова Трампа о “российском Крыме”
Комитет по туризму возглавит сын главы Горизбиркома
Из-за конфликта единороссов Горизбирком снял с поста председателя ТИК Невского района
Путин и Си Цзиньпин поговорили о КНДР
Доходы парламентских партий РФ оказались рекордно зависимыми от бюджета
Участковые бои
Сколько стоит упаковать чемоданы чиновников
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
Сколько заработали на петербургской культуре
Володя не устал. "Прямая линия" - 2018 - не космос, но предчувствие
«Поддельный Мюльберг», или Атака анонимов на Госстройнадзор
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Иран выиграл благодаря автоголу марокканского нападающего на арене «Санкт-Петербург»

Возврат молодости и Путин не виноват: как соцсети отреагировали на пенсионную реформу

Михаил Огнев/

На канале Грибоедова в толпе футбольных болельщиков Ирана и Марокко распылили газ

Новости компаний
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.