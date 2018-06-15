Возврат молодости и Путин не виноват: как соцсети отреагировали на пенсионную реформу
Правительство РФ заявило о конкретных шагах в пенсионной реформе со следующего года в день открытия чемпионата мира по футболу и первого матча отечественной сборной. Шутки и мемы не заставили себя ждать.
Политик и начальник предвыборного штаба Алексея Навального на выборах президента России Леонид Волков иронизирует: во всём виноваты Медведев и Кудрин, а Путин с ними обязательно разберётся. Только — на шестом сроке.
Наиболее изобретательные нашли фотографию с Путиным и пенсионеркой, придумав весьма незамысловатую подпись.
Пенсионная реформа стала поводом и для придумывания новых названий для известных картин. Так, «Проводы покойника» Василия Перова превратились в «Первый день на пенсии». Отличное описание человека, который наконец дождался своей пенсии.
На этом, впрочем, фантазия пользователей Рунета не заканчивается: