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15.06.2018 18:48

Возврат молодости и Путин не виноват: как соцсети отреагировали на пенсионную реформу

Заявление премьер-министра РФ совпало с первым матчем чемпионата. И патриотизм фанатов победил здравые опасения. Удачу обмывают политологи, а соцсети незамедлительно отреагировали карикатурами.
Возврат молодости и Путин не виноват: как соцсети отреагировали на пенсионную реформу

Правительство РФ заявило о конкретных шагах в пенсионной реформе со следующего года в день открытия чемпионата мира по футболу и первого матча отечественной сборной. Шутки и мемы не заставили себя ждать. 

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

Политик и начальник предвыборного штаба Алексея Навального на выборах президента России Леонид Волков иронизирует: во всём виноваты Медведев и Кудрин, а Путин с ними обязательно разберётся. Только — на шестом сроке.

Наиболее изобретательные нашли фотографию с Путиным и пенсионеркой, придумав весьма незамысловатую подпись.

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

скриншот/соцсети

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Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

Пенсионная реформа стала поводом и для придумывания новых названий для известных картин. Так, «Проводы покойника» Василия Перова превратились в «Первый день на пенсии». Отличное описание человека, который наконец дождался своей пенсии.

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

На этом, впрочем, фантазия пользователей Рунета не заканчивается:

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети

Фото: скриншот/соцсети


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15.06.2018 13:18
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Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
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Компания Л1
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Компания Л1 выиграла суд
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