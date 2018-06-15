Мотоциклист на Полюстровском оказался на носилках и под капельницей

Серьёзное ДТП произошло вечером 15 июня на пересечении Полюстровского проспекта и Чечуринского переулка. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, сообщают очевидцы.

«Парень с девушкой на мотоцикле, живы, но с повреждениями. Не пропустила девушка на «Форде» с ребёнком, – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Парень под капельницей».

На профильном форуме «Мотобратан» уточняют, что мотоциклист получил перелом ноги, а его пассажирка отделалась царапинами.

Точные обстоятельства выяснят дознаватели.