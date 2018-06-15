«Фонтанка» за 60 секунд — 11—15 июня
Наши читатели готовятся к худшему, но надеются на лучшее. Самые читаемые публикации недели — о неизбежной, как смерть, пенсионной реформе и отважных, как свобода на баррикадах, учительницах в бикини.
В Ломоносове грузовик протаранил толпу людей. Здесь вам не Европа, здесь климат другой: причина не в терроризме, а в алкоголе.
И снова о пенсиях. Кто заплатит за реформу Медведева, кроме самого Медведева? Оксана Дмитриева знает
Не успели начать, а Шнуров уже отпел. Самое приличное слово в адрес пенсионной реформы – «морковка».
Жулики решают, у кого можно красть в дни международного спортивного праздника, а у кого — нет. Порция беспримесного патриотизма.
Литр бензина за сто рублей — это невозможно! А за двести — можно и подумать, можно и подумать…
Иностранные болельщики нашли метро «Автово». Лондону – минус сто очков к карме.
Следователя обвинили в том, что он не предъявил обвинение вовремя. Раскрыт подлог документов. Ничего необычного — кроме последствий.
Дядя Миша вострубил. От этих звуков на Невском разве что марокканские мандарины не выросли.
Россиянкам наказали не связываться с иностранными соблазнителями. Ждем акцию протеста в «Инстаграме», хештег придумайте сами.