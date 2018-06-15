СБУ рассказала о задержании ещё одного фигуранта по делу о покушении на Бабченко

Ещё одного подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко задержала Служба безопасности Украины. Об этом рассказал заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар 15 июня, сообщает телеканал «112».

Задержанный является гражданином Украины. По информации ведомства, он причастен к подготовке серии терактов на территории страны, дома у него нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Также мужчина руководил действиями организованной группировки, которую собирались отправить в Ростов-на-Дону и Украину для совершения терактов.

29 мая стало известно об убийстве Аркадия Бабченко. О смерти журналиста со ссылкой на украинскую полицию на Украине написали многие СМИ. Спустя сутки, 30 мая, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что произошедшее было инсценировкой украинских спецслужб. СБУ заявила, что инсценировкой добилась получения списка, куда вошли 47 человек, покушение на которых якобы готовили в России. В тот же день живой журналист появился на пресс-конференции. Исполнителем покушения назван бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. За организацию покушения на Бабченко также был арестован гражданин Украины Борис Герман. Он утверждает, что не планировал по-настоящему убивать Бабченко, так как работает на контрразведку Украины.