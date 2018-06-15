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16.06.2018 11:25

Щедрость болельщиков поразила рестораторов

Плюс 30-50 % показывают кассы ресторанов. Одни владельцы заведений потирают руки, видя ажиотаж. Другие уверяют, что ориентируются на другой сегмент посетителей. Но едины в одном: доходы могли быть больше, если бы не проблемы с согласованием вывесок и летних веранд.
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Участники ресторанного рынка скромно говорят, что не ждали сверхприбылей от чемпионата мира и были приятно удивлены, когда первые дни соревнований показали ощутимый рост посещаемости и продаж. Чаще всего болельщики выбирали для трапезы спортивные пабы и рестораны русской кухни. 

«Эффект мундиаля мы почувствовали уже в первый день, и он превзошел все ожидания», – не скрывает радости генеральный директор группы SkyRest («Скобари», «Варвара») Александр Затуливетров. По его словам, 14 июня, когда сборная России играла в Москве со сборной Саудовской Аравии, загрузка ресторана была выше обычной. «Стандартно в четверг посетителей столько же, сколько в другие будни, но вчера была вторая пятница — плюс 20-30 % к продажам», – ликует ресторатор.

Специально «Скобари» и «Варвара» для болельщиков ничего не делали, не ставили даже телевизоры для трансляций. Но дорогу на улицу Рубинштейна, главную ресторанную магистраль Северной столицы, гости из Марокко, Ирана, Мексики и Бразилии находят без проблем. 

Иностранцы оставляют в кассе больше, чем местные болельщики. «Соотечественники в основном заказывают напитки, а зарубежные гости хотят пробовать русскую кухню. На цены не смотрят. Курс рубля позволяет», – говорит Александр Затуливетров.

Бар «О, спорт!» больше зарабатывает на российских фанатах. Среди посетителей только 30 % иностранцев, рассказал совладелец заведения Игорь Лядов. «Пока сложно сказать, кто щедрее. Чемпионат только начался», – отмечает он. «О, спорт!» манит посетителей трансляциями в сопровождении эксклюзивных живых комментариев известного ведущего и журналиста Фёдора Погорелова. Чтобы привлечь аудиторию, бар давал рекламу в социальных сетях. Как результат — двукратный прирост выручки по сравнению с предыдущей неделей.

Успех зависит не только от формата, но и локации. «Продажи наших ресторанов на Крестовском острове 14 июня выросли на 30-40 %», – говорит совладелец «Русской рыбалки», «Карла и Фридриха» и «Альпенхауса» Михаил Фейгельман

По его словам, хотя на момент подведения первых итогов соревнований рядом – на стадионе «Санкт-Петербург Арена» – еще не было, заведения были забиты под завязку. «Мы поставили экран c диагональю 12 м, так что у нас можно болеть не хуже, чем в фан-зоне... В дни матчей болельщики начинают собираться уже днем. Будем привлекать их духовыми оркестрами и барабанщиками», – комментирует  Михаил Фейгельман. Останется ли посещаемость на столь высоком уровне до конца мундиаля, пока сказать сложно. «Бизнес еще сильно зависит от погоды, но пока ожидания позитивные», – говорит он.

Но зарабатывают на футбольном ажиотаже не все. «Небольшой прирост в выручке есть, но сложно сказать, что сказывается, погода или чемпионат. Как очереди по вечерам стояли, так и стоят», – отмечает исполнительный директор группы «Токио-Сити» Антон Рейнбах. По его словам, группа и не собиралась привлекать болельщиков. «Нет задачи превратить рестораны в спортивные бары. Сотрудники, безусловно, знают, что проходит чемпионат и кто играет в конкретный день, но не более того», – говорит топ-менеджер.

Italy Group (Bruxelles, Gent, Waterloo и др.) тоже не ощутила влияния мундиаля, признался совладелец холдинга Андрей Перцев. «Спрос такой же, как на прошлой неделе. Но мы и в прогнозах особого роста не закладывали. Болельщики – не совсем наша аудитория, и мы ничего не делали, чтобы их привлечь», – подчеркивает он.

Группа Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и другие) тоже не слишком рассчитывает на фанатов. «Кубок конфедераций ожидаемых результатов не дал. Так что больше надеемся на хорошую погоду, чем на футбол», – ранее комментировал «Фонтанке» совладелец проекта Николай Митчин. Специальных акций для фанатов компания не делает, но матчи в своих заведениях все-таки транслирует.

Уделять больше внимания болельщикам мешают чиновники, жалуются рестораторы. Та же  Beer Family Project лишилась вывески гастропаба Kriek на Невском проспекте, несмотря на то что уже исправила найденные нарушения. По словам участников рынка, комитет по печати сильно ужесточил контроль за соблюдением нормативов и демонтирует незаконные конструкции, даже если они находятся в процессе согласования или предписание о сносе оспаривается в суде. Отсутствие вывески в высокий сезон может лишить заведение трети выручки.

Летние кафе становятся жертвами рейдов комитета по контролю за имуществом. Как сообщала «Фонтанка», только за последние три недели рестораторы недосчитались трех десятков веранд.  По словам предпринимателей, срок согласования может растянуться на несколько месяцев. Не желая расставаться с дополнительным заработком, они ставят столики на улице без разрешений.

Дополнительной проблемой может стать необходимость согласования выносных стоек с меню. За день до старта мундиаля Смольный предложил рестораторам срочно согласовать конструкции у входов в заведения. Хотя чиновники пообещали максимально ускорить процесс, владельцы кафе им не верят, указывая на то, что процедура может растянуться на месяц, и собираются просто убрать меню с улицы.   

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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