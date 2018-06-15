На КАД закроют новые съезды

Предстоящей ночью на КАД снова будут закрывать съезды, на этот раз на развязке с Волхонским шоссе – на восемь часов.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22:00 16 июня до 6:00 17 июня полностью перекроют въезды с Волхонского шоссе на внешнее и внутреннее кольцо.

Работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения, как и прежде, проведёт в качестве генподрядчика ООО СПК «Зелёный город». Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные ограждения, смонтирована световая сигнализация.