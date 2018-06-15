Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.

Гендиректор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров отвечает на главные вопросы о 54-ФЗ.

Меньше проверок

По закону о работе с онлайн-кассами, до 1 июля текущего года на новую технику предстоит перейти предпринимателям на ЕНВД и ПСН*, которые заняты в торговле или общепите. Особенность таких касс в том, что они подключены к интернету и через ОФД* отправляют чеки в налоговую.

Налоговый вычет

Цена касс для малого бизнеса варьируется от 15 до 35 тыс. руб. Выбирать надо те модели, которые вошли в реестр ФНС*. На стоимость ККТ влияет заложенный в ней функционал. Важно помнить, что предусмотрен налоговый вычет для ИП на ЕНВД и ПСН в размере 18 тыс. руб., который окупает расходы на покупку и установку кассы. Есть и кассы, расходы на которые полностью покрываются вычетом, например смарт-терминал Эвотор от 17990 р. Чтобы воспользоваться вычетом, надо успеть перейти на онлайн-кассу до 1 июля. Как это работает – смотрите в сюжете по ссылке https://clck.ru/DaxRs

Надежный ОФД

Перед установкой онлайн-кассу следует зарегистрировать на сайте налоговой и заключить договор с ОФД. Надо также обратить внимание на наличие у оператора разрешения ФНС на обработку фискальных данных. До конца июня объявлена скидка в 25% на услуги «Платформа ОФД».

Аналитика для бизнеса

Недавно «Платформа ОФД» провела анализ востребованности товаров российского ритейла и выяснила, что до 50% товаров в магазинах приносят слабую выручку . При помощи аналитических сервисов ОФД можно в режиме реального времени следить, насколько эффективны продажи.

Но еще больше прикладных инструментов представлено в магазине приложений market.platformaofd.ru. Прежде всего, для бухгалтерии, чтобы оперативно проводить сверку, обмен данных о продажах с 1С, сдавать правильную отчетность в ФНС, и для руководителей – по аналитике и контролю выручки.

* ОФД – оператор фискальных данных, ФН – фискальный накопитель, ЕНВД – единый налог на вмененный доход, ПСН – патентная система налогообложения, ИП – индивидуальный предприниматель, ФНС – Федеральная налоговая служба, ККТ – контрольно-кассовая машина

Сроки акции: с 07.06.18 по 30.06.18г., Бренд «Платформа ОФД» представляет ООО «Эвотор ОФД», ОГРН 1167746512856, адрес: 119048, г. Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1

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