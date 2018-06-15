Российский омбудсмен: Сенцов во время голодовки набрал два килограмма
Состояние здоровья объявившего голодовку Олега Сенцова удовлетворительное, заключённый получает необходимые питательные вещества внутривенно и даже прибавил в весе. Об этом 15 июня в интервью Четвёртому каналу http://www.channel4.ru/stories/17289/ рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день — с его разрешения — получает капельницу с полным набором всех необходимых питательных веществ, белков и витаминов. В весе он не только не потерял, но и на два килограмма прибавил», — сказала она.
Москалькова также подчеркнула, что разговоры о нездоровом внешнем виде заключённого не соответствуют действительности.
Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Ранее с ним по видеосвязи разговаривала российская телеведущая Ксения Собчак, она заявляла, что у осуждённого выпало два зуба и описала его двумя словами – «бледный и худой».
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время «прямой линии», заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.