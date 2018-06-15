Российский омбудсмен: Сенцов во время голодовки набрал два килограмма

Состояние здоровья объявившего голодовку Олега Сенцова удовлетворительное, заключённый получает необходимые питательные вещества внутривенно и даже прибавил в весе. Об этом 15 июня в интервью Четвёртому каналу http://www.channel4.ru/stories/17289/ рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день — с его разрешения — получает капельницу с полным набором всех необходимых питательных веществ, белков и витаминов. В весе он не только не потерял, но и на два килограмма прибавил», — сказала она.

Москалькова также подчеркнула, что разговоры о нездоровом внешнем виде заключённого не соответствуют действительности.

Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Ранее с ним по видеосвязи разговаривала российская телеведущая Ксения Собчак, она заявляла, что у осуждённого выпало два зуба и описала его двумя словами – «бледный и худой».