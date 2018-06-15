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15.06.2018 18:01

«Карманный» отдел петербургского УгРо изолировал Бубу и его друзей от болельщиков

Полиции надоели новости о ворах на Невском. Сыщики Петербурга нарушили конвенцию и впервые признали карманников организацией.
«Карманный» отдел петербургского УгРо изолировал Бубу и его друзей от болельщиков
@PressFoto//Vereschagin

Оперативники «карманного» отдела уголовного розыска Петербурга пошли облавой на карманников, промышляющих в центре города. Утро, 15 июня началось с серии обысков на их съемных квартирах. В Главное следственное управление ГУ МВД доставили подозреваемых в системных кражах у туристов. Впервые в истории ловли карманных воров следствие вменяет им организованную группу. На что авторитетный «Буба» предъявил полицейским нарушение негласной конвенции.   

По информации «Фонтанки», около шести утра, 15 июня в четырех квартирах Петербурга оперативники «карманного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проводить обыски. Полицейские работали по уголовному делу недавно возбужденному в ГСУ ГУ МВД, где собраны доказательства по пяти эпизодам карманных краж.  

По данным «Фонтанки», оперативники, которые исторически ловили карманников только с поличным, теперь пошли неожиданным путем. Возможно их подтолкнул к этому ЧМ, во время которого ожидаемо на места экскурсионного обслуживания Петербурга вышли десятки воров. 

Полицейские методично собрали все видеозаписи, где были заметны нужные им фигуры, предварительно проводили опознания с потерпевшими. Так, в уголовном деле появились материалы по пяти кражам: 

- мобильного телефона, в апреле на Невском проспекте у гражданки США;

- фотоаппарата, в апреле на Конюшенной площади у гражданина Южной Кореи; 

- двух объективов, в конце апреля на набережной канала Грибоедова у гражданина Франции;

- фотоаппарата, у гражданина Китая на канале Грибоедова;

- фотоаппарата, у гражданина Великобритании возле Спаса на крови.

«Фонтанка» называет поименно тех, кто испытал 15 июня неудобства от гостей из розыска:

– 57-летний петербуржец Александр Усов, более известный на Невском проспекте, как «Сикс». Ему присуждена роль сбыта краденного;

– 37-летний петербуржец Алексей Кочков, который подозревается в том, что являлся водителем арендованной автомашины, на которой компания перемещалась по центру города;

– 46-летний Никита Политов, которому вменяется роль «ширмы». По мнению следствия, он отвлекал жертв демонстрацией разнообразных рекламных буклетов;

Главный бонус достался 43-летнему жителю Выборга Дмитрию Обухану, широко известному в среде карманных воров как «Буба». По версии следствия, он лично и отвечал за опустошение сумок и карманов. Последнее логично, так как, в отличии от своих компаньонов, побывавших в колониях по паре раз, «Буба» имеет впечатляющие шесть судимостей, большинство из которых за кражи. Последний же раз он освободился условно-досрочно в начале 2017 года. 

Самым же неприятное для всех упомянутых выше и к вечеру 15 июня уже процессуально задержанных на двое суток – уникальная в таких случаях квалификация. 

Практика привлечения карманников всегда была такова, что обычно им вменяют или часть первую статьи 158 УК или часть вторую той же нормы, что предусматривают либо штрафы, либо незначительные сроки лишения свободы. 

Но, как стало известно «Фонтанке», в отношении этой группы возбуждена часть четвертая статьи 158 УК – «в организованной группе», а здесь законодатель установил – «до 10 лет». 

Интересно и то, что данная квалификация в отношении карманных воров применена в РФ впервые. Как узнала «Фонтанка», когда «Бубу» уведомили об этой неприятности, то его возмущению не было пределов. Он, буквально, предъявил оперативникам нарушение древней неписаной конвенции между сыщиками и уличными жуликами. Ведь в ней было закреплено, что карманника можно привлечь, только при задержании с поличным.

«Фонтанка» узнала, что информация о задержании этой четверки уже разошлась по соответствующим инстанциям в неформальном мире петербургских карманных воров. Они также восприняли событие с агрессией, считая, что если меняются правила игры – об этом нужно извещать заранее. 

Говорят, что в центре города им уже так ответили оперативники: «Мы предупреждали, чтобы на время ЧМ все понятные персонажи забыли о своем мастерстве».

В результате этой перепалки, 16 июня всех четверых доставят в суд на избрании меры пресечения.       

Напомним, что о финансовых потерях болельщиков, приехавших на чемпионат мира, «Фонтанка» начала писать еще до начала чемпионата  отмечая, что карманники активно работают в центре Петербурга. Что ни день, поступали веселые новости о кошельках

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


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