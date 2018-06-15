Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»

Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.

Компания – застройщик ООО «Терминал-Ресурс» объявляет о распродаже в ЖК «Образцовый квартал». Всего несколько квартир ждут своих покупателей – ценителей комфортной жизни.

Готовый жилой комплекс «Образцовый квартал» в Пушкинском районе выделяется на фоне других малоэтажек Санкт-Петербурга. Здесь сочетаются факторы для комфортной жизни. Хорошая транспортная доступность и близость к метро (всего 15 минут) являются очевидным плюсом для энергичной молодежи. Семьи с детьми особенно оценят возможность жить в экологически чистом районе. Маленьких жителей порадуют просторный благоустроенный двор и оборудованные детские и спортивные площадки.

Также застройщик может предложить и другие преимущества, ставшие традиционными в семье «Образцовых кварталов»: отопление теплыми водяными полами, лифты «Schindler», автономные газовые котельные, высокие потолки.

Посетить понравившуюся Вам квартиру можно в сопровождении менеджера отдела продаж. График работы: пн-пт 9.00-19.00. сб-вс: 11.00-19.00 тел. 719-19-19

Сроки распродажи: c 16.06.2018 по 16.08.2018г.. Количество квартир ограничено. Организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН 7820338713, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская д. 1, лит. А, пом. 24-Н, комн. 1.71. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya