Теризбирком Кировского района возглавил экс-председатель УИКа из «Красненькой речки»

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия приняла отставку главы теризбиркома Кировского района Михаила Левина. Вместо него руководить выборами в «милоновском округе» будет бывший глава УИК «Красненькой речки», где фиксировали «карусели».

Горизбирком 15 июня назначил нового главу ТИК Кировского района. Им станет Виктор Шишкин. Как отмечают «Наблюдатели Петербурга», ранее он руководил УИК № 641 в «Красненькой речке» и был снят с этой должности за то, что не прошёл обучение.

Как отмечают наблюдатели, отстранение произошло после скандала на выборах 2016 года, когда на нескольких участках, в том числе 641-м, заметили «карусельщиков» – людей, по несколько раз проголосовавших на выборах. Об этом явлении ранее писала «Фонтанка», корреспонденту нашего издания удалось лично получить бюллетень, предъявив паспорт со специальной наклейкой.

Отметим, что ранее глава «милоновского» теризбиркома Михаил Левин написал заявление о сложении полномочий. Как писала «Фонтанка», долгое время Левина называли близким человеком к депутату Виталию Милонову. Однако во время формирования участковых избирательных комиссий Левин занял сторону сторонников депутата Дениса Четырбока, у которых был свой взгляд на то, кто должен в ближайшие пять лет проводить выборы в районе.