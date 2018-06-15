«Пулково» увеличил пропускную способность на треть

Аэропорт «Пулково» расширил зону досмотра на входе в аэропорт, сообщила управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» 15 июня. Это позволит увеличить пропускную способность почти на треть – с 2 800 до 3 600 человек в час, а значит, пассажиры смогут быстрее пройти контроль.

Объем инвестиций в проект составил 26 млн рублей. Количество пунктов досмотра увечилось с 14 до 18. Для разведения потоков были открыты отдельные пункты для пассажиров с ручной кладью.

Новое оборудование поможет сотрудникам быстрее оценивать опасность каждого предмета. К примеру, в Пулково впервые применены двухпроекционные сканеры, которые позволят оператору более точно и быстро интерпретировать рентгенограммы. Кроме того, в эксплуатацию введены автоматизированные возвратные транспортеры для корзин.

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. За четыре месяца 2018 года воздушная гавань обслужила 4,5 млн пассажиров, на 10,2% превысив результат за аналогичный период 2017 года.