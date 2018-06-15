В Россию пришли новые Juke, Bentayga и редкий Forester

Несколько автопроизводителей сообщили о выводе на российский рынок новых моделей.

Так, Nissan объявил о старте российских продаж обновлённого кроссовера Juke, который был представлен на Женевском автосалоне. Цены на автомобиль начинаются от 1,2 миллиона рублей, что на 93 тысячи рублей дороже дорестайлинговой модели, пишет 15 июня Autonews.

Новый Juke отличается от предшественника видоизмененной радиаторной решеткой с V-образным элементом, затемнённым блоком фар головного света и повторителями указателей поворота на внешних зеркалах. В стандартное оснащение вошли светодиодные фары, климат-контроль, внешние зеркала с электрической регулировкой, аудиосистема с CD и AUX-портом. Автомобиль получил легкосплавные колёсные диски радиусом 17 и 18 дюймов, рулевое колесо, обтянутое более качественной кожей, и модернизированную приборную панель.

Мотор, как прежде, 1,6-литровый мощностью 117 л.с., работающий в паре с вариатором, привод только передний. Зато доступны два новых цвета – оранжевый (Energy Orange) и голубой (Power Blue).

Компания Bentley вывела на российский рынок внедорожник Bentayga с бензиновым двигателем V8. Его цена 19,99 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей дороже базовой дизельной версии, сообщает Motor.

Новый для модели двигатель – это четырехлитровая битурбо «восьмёрка» мощностью 550 л.с. (770 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (таким мотором комплектуются соплатформенные модели Porsche Cayennе и Lamborghini Urus). До 100 км/ч модель разгоняется за 4,5 секунды, максимальная скорость составляет 290 км/ч. В линейке есть вариант с 435-сильным дизелем V8 и 608-сильным шестилитровым бензиновым мотором W12. В России первый стоит от 11,9 миллиона рублей, а второй – от 16 миллионов рублей.

У бензиновой «Бентайги» тормозные суппорты покрашены красным цветом. В качестве опции предлагаются карбон-керамические тормоза – десятипоршневые с 400-миллиметровыми дисками спереди и четырехпоршневые c 370-миллиметровыми дисками сзади.

Subaru для России выпустила юбилейную версию кроссовера Forester. Модель, посвящённая 60-летию марки, получила наименование 60th Anniversary, цены начинаются от 1,9 миллиона рублей, рассказывает «Коммерсантъ».

Автомобиль отличается сочетанием 2-литрового 150-сильного оппозитного мотора и 6-ступенчатой механической коробки передач. Это будет последний вариант «Форестера», доступный к заказу с «механикой».

У него спортивные бамперы, 18-дюймовые колёсные диски особого дизайна, светодиодные фары, алюминиевые накладки на педали и коврики с вышивкой, а в салоне – таблички с указанием серийного номера конкретного экземпляра юбилейной модели. Всего их будет 150.